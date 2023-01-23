『2022年製！ハイセンス Hisense HW-K55E 洗濯機【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 18時 22分に出品され04月15日 18時 22分に終了予定です。即決価格は10,238円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハイセンスの洗濯機になります。ほとんど使わなかったので綺麗です。不具合もありません。引越しするので送料込みで安く譲ります。



2022年製になります。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハイセンス