『2022年製！ハイセンス Hisense HW-K55E 洗濯機【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 18時 22分に出品され04月15日 18時 22分に終了予定です。即決価格は10,238円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ハイセンス
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落札価格10238円
58 入札履歴
終了
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