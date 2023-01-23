『HHKB Studio 日本語 無刻印kailh box Jade switch【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 12分に出品され03月25日 06時 12分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 HHKB Studio 日本語配列です。



キートップを無刻印に、スイッチを

kailh box Jade switchに変えています。もとのキートップ、スイッチはありません。



使用頻度は高くなく数ヶ月ごとに数日利用程度です。あくまで主観ではありますが美品だとは思います。ただしごく薄いスレや小傷はあります。トラックポイント替え、USBケーブル、電池には手をつけていません。箱は少しダメージあり、お問い合わせのプリントも折り目が付いていますのでおまけとお考えください。



保証が2025年3月頭までありますので、何かあったら直接PFUにお問い合わせいただく前提でご購入をお願いいたします。



かなりお安くさせていただいていることもあり、細かな見落とし、抜け漏れあるかもしれませんが、申し訳ありませんがこの商品は返品不可とさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし