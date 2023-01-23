『人気♡ 【Champion× REVERSE WEAVE】コラボ スウェット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 14時 32分に出品され03月15日 14時 32分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★ 安心の 毎日発送 & 匿名配送 です



★コメント・ご購入前のプロフィール必読です



★出品を迷っておりますので、お値下げのご相談はご遠慮ください





⚠️1つも評価のない方、また悪い評価が2つ以上の方はご購入前に必ずコメントをお願い致します





〈商品説明〉

ビームスボーイ BEAMS BOY から発売された、Champion リバースウィーブ /REVERSE WEAVE

の Disney コラボ スウェットです。



秋冬に ディズニーランドに行かれる予定がある方に ぴったりな、裏起毛仕様です。



2枚目のように、インナーにブラウスをレイヤードしても素敵です♡



前面にはグーフィー ドナルドダック ミッキー ミニー デイジー プルート が、手を繋いでいる、レトロ なイラストがプリントされており、

背面 には サインが プリントされています♡



ここまでの大人気の完売品でしたので、ここまでの美品はもうなかなか手に入らないかと思います。



⚠️ダッフィーのぬいぐるみは付属しません





トレーナー スウェット プルオーバー コットン プリント 長袖 S グレー

レトロ

Disney land Sea

ディズニーコーデ ディズニーランド ディズニーシー

minnie goofy mickey daisy Pluto

Donald Duck

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

透け感：なし

伸縮性：あり

光沢感： なし

裏地：なし(裏起毛)

ケア：ホームクリーニング可

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜





❇︎❇︎ 商品一覧 ❇︎❇︎

↓

#LENACLOSET



❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎



〈サイズ〉メンズ SMALL

｟平置き｠

肩幅：43㎝

身幅：51㎝

裾幅：43㎝

袖丈：60㎝

着丈：61㎝

※素人の採寸です





〈カラー〉

ネイビー グレー オフホワイト

(3,6枚目が実物に一番近いお色です)





〈状態〉

2,3回着用後、数年保管のお品です。

袖部分に多少の使用感はありますが、目立つキズやヨゴレはありません。



●即購入大歓迎です

●コンパクト梱包にご理解ください









⚠️出品中のお品は全て、百貨店、路面店店舗、大手リサイクルショップのいずれかで購入した正規品です。





値下げ無 248 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 人気♡完売

【Champion×

REVERSE

WEAVE】コラボ

スウェット