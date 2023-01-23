『美品 GUCCI ワンショルダーバッグ シェリーライン ダークブラウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 11時 15分に出品され03月08日 11時 15分に終了予定です。即決価格は18,135円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは、鑑定済みショップで購入した正規品になりますので、安心してご検討下さい。



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#サトーその他バッグ





○ブランド

グッチ GUCCI



○商品

ハンドバッグ

ワンショルダーバッグ



ハンドル肩掛け可能

A4収納可能

自立可能





○シリアルNo.・型番

296851





○カラー

ダークブラウン

焦茶色



※色は、1枚目が一番近いですが、モニター環境によって誤差がありますのでご了承下さい！



○サイズ

縦×横×マチ（約・cm）

27×36×18



ハンドル高さ 20



ショルダー紐 最長





○素材

シュリンクレザー





○付属品

カード







○状態



★used

ハンドルに使用感感じられますが、全体的に綺麗な状態です。



表地 :使用感程度

裏地 :使用感、ペン跡



型崩れ :クセ程度

角スレ :なし

持ち手 :使用感

金具 :スレ程度

ホック :良好

ファスナー :良好

ペタ付き :なし



クリーニング後、レザー専用クリームでメンテナンスしておりますので、到着後すぐにお使いいただけます。



・その他、状態については、個人差がありますので、写真にてご判断下さい。

ＵＳＥＤ品のため、多少のシミやダメージ等はご了承下さい。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。



#サトーその他バッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 GUCCI

ワンショルダーバッグ シェリーライン ダークブラウン