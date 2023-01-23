『【良色】ドミンゴ カバーオール ワークジャケット◆古着Gジャンデニムヴィンテージ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 19時 10分に出品され03月25日 19時 10分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆24時間以内に発送 ♪









●ブランド

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・Domingo

・made in JAPAN メイドインジャパン 日本製





●商品説明

・ヴィンテージさながらの色落ちが素晴らしいカバーオールです。



・胸元のプリントやドーナツボタンなどディテールもグッド♪





●カラー

インディゴ、藍色





●サイズ表記

・Mサイズ

・着丈 約71cm

・身幅 約56cm

・肩幅 約45m

・袖丈 約62cm

※ブランドや年代によってもサイズ感が異なりますので、必ず実寸をご参考下さい





●コンディション

ヴィンテージ感のある良い雰囲気で、気になる大きなダメージもなく、まだまだご愛用いただけるアイテムです。











【古着やヴィンテージ品のコレクターです】

コレクションの入れ替えや、増え過ぎてしまった古着洋服などを出品しております。50s 60s 70s 80s 90s 年代のVintage、ビンテージ、オールド、新品美品のメンズ、レディース、長袖半袖SMLXLサイズを問わず、アメカジ、ロックバンドTや企業物、オンブレ、シャドーチェックの長袖シャツ、スウェット、トレーナー、パーカー、3Dニット、セーター、カーディガン、マウンテンパーカー、ナイロン、ダウンジャケット、フライトジャケット、スタジャン、スカジャン、ポーラテックフリース、米軍エクワックス、ecwcs、プリマロフト、ゴアテックス、ユーロミリタリー、ロカビリー、パンク、オールドサーフ、スケーター、ボロ グランジ、芸能人着用の人気アイテム、ベルベルジン、1st、ファースト、506XX、70502XX、Tバック、2ndセカンド、507XX、3rdサード、501XX、大戦66モデル前期後期、バレンシア、バックシンチ、BIG E、ビッグE、赤耳も多数出品中！



★購入前にプロフの【注意事項】を一読お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ドミンゴ

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メンズ

ジャケット・アウター タグ 【良色】ドミンゴ カバーオール ワークジャケット◆古着Gジャンデニムヴィンテージ