『drew house スマイリーフェイス パーカー S【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 03時 39分に出品され05月15日 03時 39分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

このパーカーは「drew house」によるもので、シンプルでありながらもユニークなデザインが特徴です。特に、背面のスマイリーフェイスとロゴは、カジュアルなスタイルを引き立てます。



【素材と快適さ】

柔らかい素材で作られており、着心地が良く、普段使いに最適です。デイリーユースにぴったりなアイテムです。



【サイズとフィット感】

サイズはSで、スリムなフィット感を提供します。カジュアルなスタイルを求める方におすすめです。



- ブランド: drew house

- 色: 青

- サイズ: S

- デザイン: スマイリーフェイスとロゴ

- タグ: drew house



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ドリューハウス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ drew

house

スマイリーフェイス

パーカー

S