『SNIDEL ブラウスドッキングワンピース PBEG【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 15時 27分に出品され03月11日 15時 27分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年程前に店舗にて購入し1度着用しました。

目立つような汚れはございませんがややシミのようなものがございます。6枚目推奨



カラー PBEG

0サイズ 即購入○ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: スナイデル

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ SNIDEL

ブラウスドッキングワンピース

PBEG