『pinue カラーブロックニット ／ ベージュ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月26日 16時 44分に出品され02月26日 16時 44分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 pinueのカラーブロックニットです。

色 : ベージュ



着用回数の少ない美品ですが

一度人の手に渡ったものであることにご理解いただける方のみご検討下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ pinue

カラーブロックニット

／

ベージュ