『ours ローズ SECOND/LAYER クロップドショルダーカーディガン S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 23時 14分に出品され03月03日 23時 14分に終了予定です。即決価格は14,325円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 着丈：約64cm

肩幅：約47cm

身幅：約52cm

袖丈：約62cm

定価53000

完売品

ローズさんが着用しているものと同じブランドですがボタンの色と首元の空き具合が少し違います。

2枚目以降が実際の商品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ours

ローズ SECOND/LAYER

クロップドショルダーカーディガン S