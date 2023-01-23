『SIRUI Sniper 16mm F1.2 Xマウント オートフォーカスレンズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 10時 07分に出品され03月22日 10時 07分に終了予定です。即決価格は16,000円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 傷なども無くほぼ新品の状態です。

防湿庫にて保管してます。



セット購入をし、専用の箱はまだもう１つのレンズで使用しているので箱は付属していません。

数週間前に購入しましたが使用しないため出品します。

丁寧に梱包し発送します。



トラブル防止のため購入後のキャンセル、返品返金は受け付けておりません。



SIRUI Sniper 16mm オートフォーカスレンズ、F1.2 広角 APS-C カメラレンズ、X-T4、X-T5、X-H1、X-H2/H2S、X-T3、X-T30、X-S10 用 (X マウント、ブラック)

広角レンズ X-Mount

Fujifilm



焦点距離···13〜18mm



開放F値···〜1.4



その他特徴···レンズフード付き



その他特徴···レンズフード付き,背面レンズキャップ付き



その他特徴···レンズフード付き,背面レンズキャップ付き,前面レンズキャップ付き



焦点距離···13〜18mm



開放F値···〜1.4



その他特徴···背面レンズキャップ付き



その他特徴···背面レンズキャップ付き,レンズフード付き



XF8-16mmf2.8RLMWR

#XF10-24mmf4ROISWR

#XF16mmf1.4RWR

#XF16mmf2.8RWR

#XF18mmf1.4RLMWR

#XF18mmf2R

#XF23mmf1.4RLMWR

#XF23mmf2RWR

#XF27mmf2.8RWR

#XF33mmf1.4RLMWR

#XF35mmf1.4R

#XF35mmf2RWR

#XF50mmf1.0RWR

#XF50mmf2RWR

#XF56mmf1.2RAPD

#XF56mmf1.2RWR

#XF70-300mmf4-5.6ROISWR

#XF100-400mmf4.5-5.6ROISWR

#XF16-55mmf2.8RLMWR 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: Xマウント ブランド: シルイ