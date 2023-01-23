『美品♪ブルマリン ビジュー オーロラ ニット ワンピース i42 イタリア製【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 06時 01分に出品され04月25日 06時 01分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Blumarineブルマリン

ニットワンピース

イタリア製

お色は黒×白

イタリアサイズ42で日本サイズM相当になります。

国内正規店で15万円以上で購入しました、イタリア高級ブランドの発色の良さがうかがえます。



オーロラ色のビジュー、スパンコールがキラキラと大変華やかです。ウエストと後ろネック部分がレース♡

数回の着用で全体的に綺麗なお品物です。



パーティーやお呼ばれ、フォーマルシーンにも♡

真冬以外のシーズンお召し頂けます。

ビスコース94%、エラスタン6%

裏地なし、伸縮性あり。



素人採寸ですが

総丈約90cm

身幅約42.5cm

裄丈約74.5cm



イタリア高級ブランド

スワロフスキー

ブルーガール

ミラノコレクション



柄...花柄



シルエット...タイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブルマリン

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 美品♪ブルマリン

ビジュー

オーロラ

ニット

ワンピース

i42

イタリア製