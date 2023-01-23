『MS GRACY*カタログ掲載*フラワーボタン付きカーディガン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 14時 36分に出品され03月10日 14時 36分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カメリアモチーフのボタンがあしらわれた

上品なカーディガンです*

さらりとした素材です* ˘ ‪ᵕ ˘ *

シンプルなので合わせやすく使いやすい１着です。



目立った汚れなどは見当たらず綺麗な状態です。



サイズ 42

着丈約49.5cm

身幅約49cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エムズグレイシー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ MS

GRACY*カタログ掲載*フラワーボタン付きカーディガン