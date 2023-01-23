『新品未使用！エムズグレイシー シャツワンピース バルーンスカート ストライプ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 09時 35分に出品され03月12日 09時 35分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



スカート部分はバルーンスカートでふんわりし女性らしさのあるワンピースです。

ウエストにはベルトをする事で、細見え！

袖以外は裏地がついているので心配もいりません。



未使用タグ付きですがベルトが欠品しています。

ベルトなしでこのままでも着用頂けますし、お好きなベルトを付けて頂くことも可能です。



サイズ 38

着丈 95

肩幅 33

袖丈 54

身幅 44

ウエスト 36.5

サイドジップアップ



平置き、素人採寸になりますので若干の誤差はご了承下さい。



状態は写真にてご確認ください。



あくまでused品、素人検品となりますので見落とし等もあり得るこ事をご理解下さい。

また、写真の写り方によっては実際とは違う色味や質感異なる場合がございます。

古着のご理解ある方のみよろしくお願い致します。



ご購入後の質問等はお控え下さい。質問等気になる事がある方は、ご購入前にお願い致します。



発送の際、商品を圧縮させて頂く場合もあります。ご理解よろしくお願い致します。また、ゆうゆうメルカリ⇄らくらくメルカリのどちらかで発送致します。



ご購入前にはプロフィールをお読み下さい。



柄···ストライプ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エムズグレイシー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 新品未使用！エムズグレイシー シャツワンピース バルーンスカート ストライプ