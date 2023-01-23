『6(ROKU) BEAUTY&YOUTH クルーネックニット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 01時 56分に出品され03月30日 01時 56分に終了予定です。即決価格は8,541円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 6(ROKU) BEAUTY&YOUTH クルーネック

ニットになります。



購入して着用はしております。

仕様感はあるので神経質な方はご遠慮下さい。



素材：ウール100%

サイズ：FREE

カラー：ミントグリーン



素人採寸で

肩幅：約37㎝

身幅：約45.5㎝

着丈：約47㎝

袖丈：約62㎝

参考程度でお願いします。



上質なぬくもりが感じられるウール100％で

仕上げたクルーネックニットプルオーバー。

コンパクトなシルエットで、トレンドのハイウエストボトムとの相性も抜群です。

裾や袖口に施した太めのリブの適度なフィット感も魅力。ベーシックなデザインで様々な着こなしに重宝するアイテムです。



※12枚目の写真赤マル部分黄ばみがあります。

クリーニングで落ちる黄ばみだと思います。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 6(ROKU)



BEAUTY&YOUTH

クルーネックニット