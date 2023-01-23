『着丈114✨️バーバリー ライナー ベルト付き トレンチコート ベージュ L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 13時 19分に出品され03月11日 13時 19分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号：71



ご覧頂き、ありがとうございます(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)



他にもサイズ違いやお色違いのお品等も、多数出品しておりますのでぜひご覧下さい✧*。



#hinaのレディースアパレル

#hinaのメンズアパレル



◯アイテム



BURBERRY バーバリー Burberry’s バーバリーズ ヴィンテージ ユニセックス 男女兼用 トレンチコート ロングコート ベルト付き ライナー付き レディース メンズ ロング丈 マキシ丈 ノバチェック



◯サイズ表記（cm）



Mサイズ相当



着丈：114

肩幅：-

身幅：50

袖丈：-

襟の中心〜袖先：87

脇下〜袖先：43



平置き実寸

着画はお断りいたしますm(_ _)m



◯状態

裾付近に若干の薄汚れはございますが、全体的に目立つような傷や汚れはなくまだまだご着用頂けるお品です✧*。



写真をよくご覧になり、あくまで中古品だということをご理解の上、ご購入をお願い致します。





◯カラー

ハニーベージュ



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。





◯購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品





◯配送

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





◯ご注意

保存袋、花、撮影用のバッグ、小物などは全て撮影用であり、付属致しません。

ネーム刺繍の有無は見落としもある為、

心配な方はコメント頂ければと思います。



プロフィールにも注意事項等記載してありますので、ご確認頂ければと思います(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 着丈114✨️バーバリー

ライナー

ベルト付き

トレンチコート

ベージュ

L