『CD Icon スウェットシャツ コットンフリース ホワイト¥125,000【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 07時 56分に出品され03月05日 07時 56分に終了予定です。即決価格は40,800円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの象徴】

DiorのCD Iconスウェットシャツは、ブランドのアイコニックなデザインが特徴です。洗練されたスタイルと高級感を兼ね備えています。



【高品質な素材】

このスウェットシャツは、快適な着心地を提供する高品質な素材で作られています。日常使いにも最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルながらも存在感のあるデザインで、カジュアルなスタイルを引き立てます。どんなコーディネートにも合わせやすいアイテムです。



- ブランド: Dior

- 製品名: CD Icon スウェットシャツ

コットンフリース

- 色: 白

- 価格: ¥125,000

- ロゴ: CDロゴ刺繍



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ CD

Icon

スウェットシャツ

コットンフリース



ホワイト¥125,000