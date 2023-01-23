『SteelSeries Apex Pro TKL Wireless 2023【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 05時 13分に出品され04月20日 05時 13分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧くださいまして、ありがとうございます。



2023年8月頃に購入しましたが、別のキーボードをメインに使用していたため、ほとんど使用していません。写真で状態をご確認くださいませ。



キーキャッププラーのみ無くしてしまったので付属しません。その他は全てございます。



箱のままお送りいたします！



すり替え防止のため、返品は不可でお願いいたします。



【ブランド】SteelSeries

【カテゴリ】キーボード

【商品の状態】目立った傷や汚れなどなし

【サイズ】幅357mm × 奥行140mm × 高さ38mm

【素材】プラスチック、アルミニウム

【カラー】ブラック

【接続方法】ワイヤレス（2.4GHz）、Bluetooth 5.0

【キー配列】日本語



商品の仕様については公式サイトもご確認ください。（https://steelseries.com/gaming-keyboards/apex-pro-tkl-wireless-2023）



SteelSeries Apex Pro TKL Wireless 2023

ブランド：SteelSeries

接続形式...有線/ワイヤレス(Bluetooth)

キースイッチ...オプティカル

キーボード配列...日本語

その他...ゲーミングキーボード

シリーズ...Apex

モデル名...Pro TKL Wireless

スイッチ/タイプ...OmniPoint

キーボード/サイズ...テンキーレス(TKL)

接続方法...ワイヤレス 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スティールシリーズ