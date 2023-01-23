『【ヴィンテージ】HYSTERIC 90s ヒステリック コーチジャケット 古着【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 17時 00分に出品され04月14日 17時 00分に終了予定です。即決価格は7,188円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■BRND:HYSTERIC

■表記SIZE:FREE

肩幅:47.5cm

身幅:53cm

着丈:68cm

※素人採寸ですの多少の誤差がご容赦下さい



■商品の状態: B/(指摘する汚れはないが生活感あり)



S/(新品、新品未使用品)

A/(目立った傷や汚れなし)

B/(指摘する汚れはないが生活感あり)

C/(一部に傷、汚れあり)

D/(ジャンク扱い)

※あくまでも個人の感想になりますので

気になる点がございましたらお問い合わせ下さい





■商品説明:

HYSTERICのコーチジャケットです

多少の毛羽立ちはありますが

年代物ですので考慮してください





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☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

・コメント無しの購入も歓迎致します

・発送には2〜3日程お時間を頂いております

・全て古着ですので、多少の状態の差異に

ご理解がある方のみ購入してください















#古着 #80s #90s #トレンド #00s #y2k

#ビンテージ #ヴィンテージ #vintage #アーカイブ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ヴィンテージ】HYSTERIC

90s

ヒステリック コーチジャケット 古着