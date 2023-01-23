『LOVERBOY GHOST GRAPHIC JUMPEP【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 07分に出品され03月26日 15時 07分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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去年、セレクトショップで購入後、4.5回着用しました。



171cmで少し大きい程で着用していました



Charles Jeffrey LOVERBOY

LOVERBOY GHOST GRAPHIC JUMPE



COLOR : BLACK / BLACK



METERIAL : 80% LAMBSWOOL, 20% NYLON



S 着丈64 肩幅42 胸囲110 袖丈66



付属品:タグ



コムドットやまと様着用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ LOVERBOY

GHOST

GRAPHIC

JUMPEP