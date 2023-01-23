『STELLA McCARTNEY ステラマッカートニー ノースリーブワンピース【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 19時 09分に出品され04月13日 19時 09分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザインの特徴】

このワンピースは、STELLA McCARTNEYの特徴的なプリーツデザインが施されています。ブラックとピンクのストライプが美しく、エレガントな印象を与えます。



【スタイル】

ノースリーブのデザインですが、上にジャケットを羽織ったり中にセーターを合わせてこれからの冬シーズンもオシャレに着こなせます。

カジュアルからフォーマルまで幅広く活用できるアイテムです。



【ブランドの魅力】

STELLA McCARTNEYは、サステイナブルなファッションを提唱するブランドとして知られています。このワンピースは、そのスタイルと倫理観を体現しています。



- ブランド: STELLA McCARTNEY

- デザイン: プリーツ

-サイズ: 38

- 色: ブラックとピンクストライプ

- スタイル: ノースリーブ

- 素材: ポリエステル



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



シルエット···プリーツ



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ステラマッカートニー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ STELLA

McCARTNEY

ステラマッカートニー ノースリーブワンピース