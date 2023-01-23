『Vampirella × HYSTERIC GLAMOUR ボウリングシャツ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 59分に出品され03月27日 14時 59分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ 実寸

肩幅 45cm

着丈 73cm

横幅 55cm



- ブランド: Vampirella by Hysteric Glamour

- 色: 黒

- デザイン: 刺繍のキャラクター

- サイズ: M

- スタイル: ボウリングシャツ

- タグ: Vampirella by Hysteric Glamour



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ボウリング>>>ウェア・シャツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M