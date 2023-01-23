『Sybilla シビラ エレガント 清楚 ワンピース ブラック ４０【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 10時 59分に出品され04月24日 10時 59分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Sybilla シビラ



シビラのワンピースのご紹介です

背ファスナー

４０７０２-１６５０



素材レーヨン６０％アセテート４０％



カラーブラック



サイズ４０



肩幅 約３８cm

着丈 約１１３cm

身幅 約４４cm

ウエスト 約３５ｃm

袖丈 約３７ｃｍ



※採寸に関しましては、平置きで素人が採寸してますので多少の誤差はご了承下さい。



多少の使用感はありますが、生地等はしっかりしていますのでまだまだご着用頂けます

着用にあたり気になるような大きなダメージ等は、ないと思います 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シビラ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Sybilla シビラ エレガント 清楚 ワンピース ブラック ４０