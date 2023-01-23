『パープルレーベル コーデュラナイロンショルダーバッグ NN7305N 新品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 12時 02分に出品され03月23日 12時 02分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・はっ水加工を施し軽めに仕上げた、500D CORDURA® ナイロンと75D CORDURA® リップストップナイロンを組み合わせたショルダーバッグ

・90年代にリリースされたTHE NORTH FACE USAスキーのショルダーバッグをベースに、素材やディテールをアップデート

・THE NORTH FACEの文字が入ったジャカードテープを使用

・刻印入りのメタルアジャスターやロゴ型引き手ファスナーを採用

・底部分にウエアなどをホールドできるテープを装備

・前ポケットに携帯などが入れられるパッド入りポケットとメッシュファスナーポケット

・本体背面にモバイルバッテリーや手帳などが仕分けられるポケットを配置





【THE NORTH FACE PURPLE LABEL / ザ ノースフェイス パープルレーベル】

1968年カリフォルニア州バークレーで創業。

1969年ダウンウェアの原型となるシェラパーカーを発表以来、 フレーム入りバックパック、ドーム型テントなどの数々のイノベーションを送り出し、 常に「今のベストであること」をスローガンに革新を続ける世界のトップアウトドアブランド。

パープルのラベルはnanamicaがTHE NORTH FACEとコラボレートした限定モデルです。





●ブランド：THE NORTH FACE PURPLE LABEL

●品名：CORDURA Nylon Shoulder Bag

●品番：NN7305N

●カラー：K(Black)

●サイズ：ONE

最大幅：28cm

高さ：18cm

奥行き：8cm

容量：3L

※公式サイトより引用

※個体差があります

●素材：ナイロン100％

●定価：11000円

●状態：新品・タグ付き





喫煙者・ペットはいません。即購入OKです。



新品・タグ付きで、汚れや破れは見受けられません。ただし、あくまでも素人による検品となります。微細な汚れやほつれは見落としているかもしれません。



上記の点を留意頂いた上でご購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザノースフェイスパープルレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ パープルレーベル コーデュラナイロンショルダーバッグ NN7305N 新品