『JJJJound × Asics GT-2160 Black 25cm 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 19時 31分に出品され04月19日 19時 31分に終了予定です。即決価格は15,990円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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JJJJound × Asics GT-2160 "Black"

ジョウンド × アシックス GT2160 "ブラック"



サイズ:25cm



JJJJound 公式オンラインにて購入の正規品



箱など付属品すべてお付けします！



スニーカー コラボ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 25cm ブランド: アシックス

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