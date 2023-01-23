『ZETA DIVISION ユニフォーム 22-23 Lサイズ 極美品【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 10時 19分に出品され03月15日 10時 19分に終了予定です。即決価格は12,875円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZETA DIVISION ユニフォーム Lサイズ



22-23 AUTHENTIC JERSEY V1



色:白(ホワイト)

サイズ:L

着丈 70cm

身幅 56cm

肩幅 47cm

袖丈 24cm



ZETA DIVISION 2022-23シーズンユニフォーム「22-23 AUTHENTIC JERSEY V1」となります。

昨シーズンから一転、JUPITERの頃を思い起こさせるようなホワイトを基調としたデザインで、ユニフォームを身にまとう選手たちの新たな魅力を引き立たせます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ZETA

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22-23

Lサイズ 極美品