『r i n / GARA Clean L/S Shirt KAMON【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 18時 39分に出品され04月19日 18時 39分に終了予定です。即決価格は12,277円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 r i n



" GARA Clean L/S Shirt KAMON "



※Polyester100%

※MADE IN JAPAN



M : 着丈/75cm 身幅/65cm 肩幅/60cm 袖丈/58cm

定価:29,700円



セレクトショップで購入しましたが撮影で1度着ただけのほぼ新品の状態です。

クリーニングにかけております。



織田信長や細川忠興の桜の家紋があしらわれた珍しいシャツです。

素材は最高の肌触りが特徴のちりめん素材に総柄がのった涼しい素材になります。

ベタベタしたりせずサラッとした着心地が非常に心地良い素材。シワにもなりづらいのが特徴。

合繊の縮緬で、シワになりにくく、手入れのしやすい生地です。

シルエットもシンプルなオープンカラーシャツになります。

動きやすさも考えられた綺麗なフォルムが特徴的なシャツです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ r

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GARA

Clean

L/S

Shirt

KAMON