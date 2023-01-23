『貴重！ 参考商品 70s nike ナイキ ブルイン ビンテージ スニーカー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 10時 07分に出品され04月20日 10時 07分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 70s 正真正銘のビンテージスニーカー！

NIKE ブルイン スウェード 当時のオリジナルになります！

70sのNIKEスニーカーを代表する、人気の高いスニーカーです。

この年代のスニーカーは、コルテッツやワッフルトレーナーなど殿堂入りするほど大変貴重な物が多いですが、状態の良いものは少なく、貴重です。

オレンジスウォッシュが大変誇らしく、70sの証ともいえるのが特徴の一つです。



25年程前に古着屋さんのショーケースに参考商品として飾られていたものを、お願いして購入させて頂きました！

購入後は観賞用として保管しておりました。

自分にとってNIKEビンテージの魅力にハマるきっかけとなった1足でもあります。



サイズ表記 us7 (25.0cm)

アウトソール 26cm

台湾製



状態

※全体的に日焼け、色落ち、所々劣化あります。

その他汚れは、購入当時からの汚れです。

※クッキーアーチあり。シューレース オリジナル。

右足かかと内側に、1cmほどのヒビあり。

ソール減り、汚れあり。

※写真に加工はしておりませんが、日の当たり方などに より、色のイメージが違う場合があることをご了承ください。

※ビンテージスニーカーとしてはスウェードの色も濃く、アッパーは綺麗な状態と思いますがビンテージという点を御理解下さい。

(写真にてご判断いただけたら幸いです)

※箱はありません。現品のみです。



※年代物の貴重なビンテージスニーカーであることを御理解頂ける方のみ、ご購入をお願いします。

また、購入後はNC・NRでお願いいたします。



メインカラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: 25cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 貴重！

参考商品

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スニーカー