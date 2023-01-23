『【希少美品】アニヤハインドマーチ Im Not A Plastic Bag【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 23時 02分に出品され03月27日 23時 02分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ

縦約30cm 横約32cm 奥行約16cm



カラー

アイボリー ブラウン



画像にありますが極微細な汚れみられる他目立った傷、汚れなく美品です♪



肩掛け可♪



A4サイズ収納可♪



普段使いにピッタリ♪



未使用品ですが自宅保管の為神経質な方は

ご遠慮下さい。（ペット、タバコなし）



デザイン、カラー良く高級感ありオシャレです♪



〇購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アニヤハインドマーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【希少美品】アニヤハインドマーチ Im

Not

A

Plastic

Bag