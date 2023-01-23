『時計 CURREN クロノグラフ ウオッチ ネイビーフェイス【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 02時 07分に出品され03月15日 02時 07分に終了予定です。即決価格は7,597円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★CURREN クロノグラフ

メンズウオッチ ネイビー



【商品詳細】



CURREN クロノグラフ メンズウオッチ

カジュアルからフォーマル迄幅広く着けて頂きゴールドも高級感が有ります

カレンダー機能はもちろんストップウオッチ等全て可動する完動品ですが電池は切れてますので入れ替えて下さいませ。

小キズ程度でガラスキズも無く比較的に美品ですのでまだまだ使って頂けます！



【カラー/タイプ/サイズ】



カラー：ネイビーブルー

タイプ：クォーツ

フェイスサイズ：4.7cm

ベルト長：12.5cm×9.5cm

ベルト幅：2.3cm



【発送詳細】



当方はSDGsに貢献している為発送に使用します封筒や段ボールはリサイクル資材にて発送する場合が有りますのでご理解下さいませ。



送料無料！即日発送！安心メルカリ便



【その他】



☆受取り後速やかな受取り処理お願い致します。又、購入後コメント等のやり取りを煩わしく思われる方(めんどくさい)も購入をご遠慮下さいませ。



上記守れ無い方はご購入お控え下さいませ。中古品に付きNC・NRでお願い致します。

不明な点はコメントよりお願いします。



【注意事項】



※定型文の「購入を考えますが……」等のお値引きコメントは無視します購入金額記入して下さい

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#腕時計

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#ビックフェイス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 時計

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ネイビーフェイス