『パタゴニア ブラックホール ダッフルバッグ 2way【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 02時 23分に出品され03月24日 02時 23分に終了予定です。即決価格は10,823円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ 60L

使用回数はかなり少な目で、生地の劣化などはなかったです。

底や内部もきれいだと思います。

程度のいい物を探されてる方にいいような状態かなと思います。



パタゴニアのブラックホールダッフルバッグです。

紐をつけてリュックにもできる2wayです。

紐上部は、輪の中に輪を入れて繋ぎます。

タグから2016年製造になると思います。



発送は軽く折りたたんですると思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ パタゴニア ブラックホール ダッフルバッグ 2way