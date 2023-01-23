『【美品】SONY WF-1000XM4 ソニー ワイヤレスイヤホン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 22時 11分に出品され03月20日 22時 11分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONY WF-1000XM4 ソニー ワイヤレス



目立った傷等なく状態は良好です。

あくまで中古品ですので、ご理解頂ける方ご検討下さい。

動作確認・消毒済みです。

画像にあるものが全てとなります。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー