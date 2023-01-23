『BALLY 黒 レザー キルティング ハンドバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 09時 26分に出品され04月04日 09時 26分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お値下げ不可





【高級感あるデザイン】

このハンドバッグは、洗練されたキルティングデザインと高品質なレザー素材を使用しており、どんなシーンでもエレガントに演出します。



【機能性とスタイル】

トップハンドルのデザインは持ち運びやすく、ゴールドトーンの金具がアクセントになっています。日常使いにも特別な場面にも最適です。



【サイズ感】

中型サイズで、必要なアイテムをしっかり収納できるため、実用性も兼ね備えています。



- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: キルティング

- ハンドル: トップハンドル

- 金具: ゴールドトーン

- スタイル: クラシック

- サイズ: 中型



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BALLY

黒

レザー

キルティング

ハンドバッグ