『64audio Volur Volür + Custom Cable 4.4【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 17時 25分に出品され03月28日 17時 25分に終了予定です。即決価格は111,930円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 １年前38万円くらいで購入しました。

64オーディオの最上級モデルです。

ヘッドフォンの使用が多いため使用時間は10時間未満です。

本体にギスもありません。

一番高価ですが、購入したイヤホンの中で最高の音だと思います。

2万円くらいで購入した SILVER カスタムケーブル4.4mmも一緒にお送りします。

3.5mmケーブルはほとんど未使用です。

フィルターは3セットです。

箱はなし写真にあるのがすべてです。

価格は一番安いと思いますのでよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い