『マイケルコース 2way ハンドバッグ・ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 06分に出品され03月23日 20時 06分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド

MICHEAL KORS/マイケルコース



●仕様

ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way



●状態

新品美品



●サイズ

高さ:20cm 幅:30cm マチ:11cm

しっかり計りましたが誤差あると思います。

予めご了承ください。



●付属品

保存袋 ショルダーベルト



見ていただき、ありがとうございます。

1年ほど前に5万円で購入しました。

多少のお値下げ可能です。



1~2日での発送となります。



質問・不明点ありましたら、

お気軽にコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ マイケルコース

2way

ハンドバッグ・ショルダーバッグ