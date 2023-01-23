『希少✨T-TECH by TUMI×TMT バッグパック リュック 55003D【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 13分に出品され03月19日 04時 13分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◾️アイテム

TUMI T-Tech TMT コンバーチブル・ブリーフ

TUMI(トゥミ)×TMT別注モデルビジネスバッグ



T-TECH by TUMI×TMT/ティーテック バイ トゥミ×ティーエムティー TUMI × TMT 55003D

T-TECH Code Three TMT別注モデル バリスティック ナイロン バックパック エッセンシャルギア メンズ



■サイズ

ヨコ:約33cm

タテ:約47cm

マチ:約17cm



平置き実寸となります。

多少の誤差は予めご了承ください。



■カラー

黒 ブラック 緑 グリーン



■状態

目立った傷や汚れのない美品の商品となっております。



■購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



ご不明な点は入札前にご確認ください。



送料無料です！

梱包は簡易な物で発送させていただきます。



ご質問、追加の写真の希望などありましたらお気軽にコメントください。



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#超メルカリ市 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 希少✨T-TECH

by

TUMI×TMT

バッグパック

リュック

55003D