『PRADA 黒 リュック・バックパック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 28分に出品され03月31日 21時 28分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

PRADAは、ラグジュアリーなファッションブランドとして知られ、その製品は高品質と洗練されたデザインで評価されています。このリュックは、シンプルでありながらエレガントなスタイルを提供します。



【機能性】

調整可能なストラップにより、快適なフィット感を実現。収納ポケットもあり、日常使いや旅行にも便利です。



【デザイン】

黒を基調としたシンプルなデザインで、どんなスタイルにも合わせやすく、オールシーズン活躍します。



- ブランド: PRADA

- 色: 黒

- タイプ: リュック・バックパック

- ロゴ: PRADA

- ストラップ: 調整可能



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

黒

リュック・バックパック