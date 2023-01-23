『MM6 Maison Margiela ジャパニーズトートバッグフェイクレザー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 22時 46分に出品され04月04日 22時 46分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【デザイン】

このバッグは、ユニークなデザインが特徴で、柔らかなピンク色が魅力的です。シンプルながらも洗練された印象を与え、様々なコーディネートにマッチします。



【素材】

合成皮革を使用しており、耐久性が高く、手入れも簡単です。内側は黒の生地で、シックな印象を与えます。



【ブランド】

MM6 Maison Margielaは、ファッション界で高く評価されているブランドで、独自のスタイルと品質を誇ります。このバッグは、そのブランドの特徴を反映したアイテムです。



- 色: ピンク

- 素材: 合成皮革

-サイズ: 大

- ブランド: MM6 Maison Margiela

- 型番: MM6



使用頻度は2回程。比較的美品です。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MM6

Maison

Margiela

ジャパニーズトートバッグフェイクレザー