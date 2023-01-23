『SONY VLOGCAM ZV-1G ホワイト SDカード付き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 04時 22分に出品され03月30日 04時 22分に終了予定です。即決価格は36,250円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※頃合いを見てお値段を変更しますので、申し訳ございませんが、お値下げは御遠慮ください。

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SONY VLOGCAM ZV-1

シューティンググリップキット



【付属品】

付属品は写真に写っているものがセットです。



①カメラ本体

②三脚機能付きシューティンググリップ

③マイク用ウィンドスクリーン

④バッテリー×1

⑤SDカード128GB

⑥Micro USBコード(非純正)

⑦グリップ(写真一枚目、右手前のもの)



箱付きです。





【外観】

室内のみ、またほとんど使用しなかっため

とても綺麗な状態だと思いますが、

細かい汚れが見られます。写真をご覧下さい。

画面の保護シールを購入し、使用して貼り付けていますが、画面の保護シールに傷があります。

シールを使用していたので、本体まで傷は入っていないと思います。



充電コードは純正のものを無くしてしまったので、同じmicro usbのものをつけています。使用可能確認済みです。



【動作】

正常に動作することを確認しております



全て箱付きで発送いたしますが

配送する際はしっかり梱包させて頂きます



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VLOGCAM ZV-1G （ブラック） シューティンググリップキット

ブランド：SONY VLOGCAM

撮像素子サイズ：1型

有効画素数：2010.0 万画素

記録画素数（動画）：フルハイビジョン（1920×1080） 4K UHD（3840×2160）

光学ズーム(倍)：2.7 倍

手ブレ補正：光学式

フォーカス：顔認識 AF自動追尾 瞳AF マニュアルフォーカス ピーキング 像面位相差AF

シャッター、ドライブ：連写撮影 笑顔自動撮影

撮影機能：パノラマ撮影 タイムラプス 自分撮り インターバル撮影 マルチショットノイズリダクション HDR撮影 デジタルフィルター 動画 RAW（静止画）

ファインダー：ファインダーなし

液晶モニタータイプ：バリアングル液晶

ネットワーク：Wi-Fi Bluetooth

撮影可能枚数：260.0 枚

色：ブラック系



付属品···VCT-SGR1 シューティンググリップ セット 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー