『すく様専用 コールマン(Coleman) ツーリングドーム ST＋【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 09時 57分に出品され03月07日 09時 57分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コールマン(Coleman) ツーリングドーム ST+



1度試し張りしました。

ツーリングキャンプ用として購入。

重量がネックとなり出品致します。



【商品説明】※コールマンHP引用

■ワイドエアメッシュ採用で換気性能アップ。

■ダークルームテクノロジーで日光をブロック。



●本体サイズ：約265×210×110（h）cm

●インナーサイズ：約210×120×100（h）cm

●収納時サイズ：約φ19×49cm

●重量：約4.5kg

●耐水圧：フライ／約3,000mm フロア／約1,500mm

●定員：1～2人用

●材質：フライ／75Dポリエステルタフタ（ダークルーム(TM)テクノロジー、UVPRO、PU防水、シームシール）

インナー／68Dポリエステルタフタ

フロア／75Dポリエステルタフタ（PU防水、シームシール）

ポール／（メイン）FRP約φ8.5mm （フロント）FRP約φ9.5mm

●付属品：ペグ、ロープ、メッシュハンガー、収納ケース



●定価：25,960円





#テント

#キャンプ

#コールマン

#ソロキャンプ



重量...3〜4.9kg 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テント・タープ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コールマン

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

テント・タープ タグ すく様専用 コールマン(Coleman)

ツーリングドーム

ST＋