『【ロング】正絹 上質な道中着 暈し縞柄【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 09時 35分に出品され04月20日 09時 35分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
正絹 絞りお着物 袷
¥ 7020
染め小紋（辻ヶ花文）裄66,5 正絹美品
¥ 8034
袋帯 リバーシブル 三角模様にグラデーション 縦縞模様 煤竹色 KO-923
¥ 12675
アンティーク名古屋帯 大正ロマン 織り出し 大輪花模様 正絹 No.2-30
¥ 10202
美品 振袖用 着物 全通“特別な日に！高貴な色と華を繋ぐ七宝”袋帯 C-67
¥ 9828
美品 浴衣 有松鳴海絞り トールサイズ 身丈166.5 花 有松絞り 総絞り 紺
¥ 7644
未使用 新品 美品 袷 正絹 訪問着 金彩 身丈160 裄67
¥ 10595
値下げ交渉ＯＫ！単衣 バチ衿 Ｌ寸 十日町紬 黒地 紬着尺 正絹 Ｃ２７１
¥ 9620
訪問着 総絞り 刺繍
¥ 7800
☆ご確認用です☆
¥ 540000
黒地チェック！正絹紬着物
¥ 11750
[塩瀬] 名古屋帯 正絹 お太鼓柄 アイボリー 白 牡丹 洒落帯 カジュアル
¥ 7293
専用帯306 ●高級 正絹 落款 伊勢型染 名古屋仕立て 名古屋帯
¥ 8970
2-5 正絹 おしゃれ半幅帯 両面半幅帯 逸品
¥ 7488
OWL31 大島紬 9枚 着物まとめ売り 着用 リメイク 大量セット
¥ 7332
値下げ交渉ＯＫ！おく玉 真綿結城紬 証紙付 正絹 Ｃ５４６
¥ 11700
ZF962 紬 鷺 上質 正絹 袷 厚手
¥ 7644
未使用品 色無地 珊瑚朱色 花唐草地紋 扇面 吉祥花 身丈170cm 正絹
¥ 8424
落札価格12400円
248 入札履歴
終了
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