『【ロング】正絹 上質な道中着 暈し縞柄【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 09時 35分に出品され04月20日 09時 35分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【A】状態は良く綺麗です



色合いは暈しの縞柄になります。上質で良いお品になりますのでどうぞよろしくお願い致します

#うたたま道行、道中着



身丈104

裄丈67

袖丈47.5

前幅26.5

後幅32

※お着物のみのお値段になります

※身丈は肩からの採寸



#着物

#訪問着

#付け下げ

#小紋

#色無地

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#辻ヶ花

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#大島紬

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#帯 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 【ロング】正絹 上質な道中着 暈し縞柄