『NIKE kobe 5 protroコービープロトロ 28.5cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 20時 48分に出品され03月17日 20時 48分に終了予定です。即決価格は26,928円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|28.5cm
|ブランド:
|ナイキ
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落札価格26928円
927 入札履歴
終了
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