『NIKE kobe 5 protroコービープロトロ 28.5cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 20時 48分に出品され03月17日 20時 48分に終了予定です。即決価格は26,928円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE kobe 5 protro Deep Royal Blue x-ray ディープロイヤルブルー



☑️US10.5 28.5cm

新品、サイズが合わないので未試着未使用、箱あり

☑️NIKE公式サイトSNKRSで当選購入したものです。

☑️確実に正規品です。(中華コピー品が増えているのでお気をつけ下さい)

受注メールのコピー添付も希望者に応えます



☑️希少サイズですので、値下げ不可です。購入以外の質問はお答えしません。



柔軟なAir Zoomユニットとスケールダウンしたトラクションがコートでの最適な履き心地を提供する、コービー 5 プロトロ。ミニマルなアッパー構造により、軽量性と全体的なサポート性を実現。

また、今回のエディションには骨格のグラフィックを配置。これは、けがを乗り越え、優勝という究極の目標を追求し続けるコービーの強い意志を表現した。

さあ、シューズを履いて内なるMamba Mentalityに触れ、無敵の精神を解き放とう。



☑️SKU: HJ4303-400



原産地: ベトナム

メインカラー···ブルー



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#END 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

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5

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28.5cm