『フランスLegras 「ルグラ 」エナメル 冬景色アンティーク美術ガラス工芸【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 21時 33分に出品され03月15日 21時 33分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フランスアンティーク 「ルグラ」

美術ガラス工芸 花器



「ルグラ」のエナメル 冬景色になります。(希少品です)





割れ欠けなく状態は素晴らしいです。

(微かにスレあります)



サイズ 高さ約10cm 幅約10cm



お気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし