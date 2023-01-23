『フランスLegras 「ルグラ 」エナメル 冬景色アンティーク美術ガラス工芸【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 21時 33分に出品され03月15日 21時 33分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
江戸後期 青手吉田屋手 草花皿 5枚 タコチ 東さ6-1117☆2F
¥ 10140
純銀製 末廣 秀雄作
¥ 9997
銀製煙管 唐花 瓔珞 キセル アンティーク 骨董 6R1257お2
¥ 41800
【ヴィンテージ】虫明焼 茶盛（木箱付）
¥ 7160
【 本銀彫金香球 龍鳳凰透かし 】 中華古玩 倣唐代薫香球 N0705J
¥ 8736
高岡銅器 香炉 獅子文香炉 焼朱銅色 名取川雅司作
¥ 17550
江戸時代 鉄製 五徳 浄雲作 茶道具
¥ 9360
火鉢
¥ 13400
備前焼 森陶岳？ 【聖観音像】 在銘 仏像 仏教美術
¥ 11700
錫製 茶壺 錫半 煎茶道具 茶道具 茶室
¥ 8970
貴重 長谷川風子 蓋物 フタモノ ウサギ 鳥
¥ 18308
2324 京焼 泉窯 加藤藤山 抹茶茶碗 鈴文
¥ 12805
希少作★小山日出男★黒備前茶碗★
¥ 9126
★特注品★ 90ｍｍｘ4枚【金鍍金】 神輿、祭り、ミニ山車、キザハシ金具
¥ 7020
茶道具 大名物 漢作 上杉瓢箪写 茶入 橋本喜楽 共箱 仕服付 濃茶器 唐物
¥ 14900
宮内庁御用達 山田平安堂 汁椀五客 独楽塗 茶事 茶会 正月 共箱付
¥ 11500
Ｓ３２７ 皆具 『孔雀釉 皆具』『松山雅英作』 共箱 茶道具
¥ 22500
MOSER 花瓶 鹿絵 手彫りガラス彫刻 モーゼル チェコスロバキア製
¥ 15500
落札価格17850円
328 入札履歴
終了
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