『AirPodspro【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 13時 37分に出品され03月04日 13時 37分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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傷もありません。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル カラー: ホワイト系