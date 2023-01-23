『Carhartt アクティブジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 17時 15分に出品され05月11日 17時 15分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Carharttアクティブジャケットになります。

古着屋にて1万8千円ほどで購入しました。

元々ジッパーがなく前は閉めれません。

それ以外の不備はないと思います！リブもしっかりキレイですよ！

ストリートや古着系のファッションには必須です！古着屋で買う予定の方、こちらの方が確実に安いです！ご検討お願いします！

出来るだけ安く売りたいので送料は着払いでお願いします！

理由…送料込みにすると、送料+販売手数料分頂くことになるから。

サイズはMと聞いております！



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Carhartt アクティブジャケット