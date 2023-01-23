『美品 ポーター タンカー バックパック 黒 巾着リュック リュックサック A4【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 18時 41分に出品され03月10日 18時 41分に終了予定です。即決価格は12,142円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ交渉大歓迎！



【商品説明】

●商品名

TANKER BACKPACK 吉田かばん 日本製 ブラック

吉田カバン A4可 リュック 良品

ナイロン 巾着リュック バックパック

622-79312

●サイズ

【リュックサック】 持ち手：71 / マチ：11 / 高さ：36 / 幅：31

（素人採寸です。ご了承下さい。）



●状態

目立った傷汚れはありません（多少の汚れはご容赦ください。）

※その他の状態については、写真でご確認ください。



【その他】

●真贋の正規品を取り扱う、リサイクルショップで購入いたしました。

●多少のお値下げは受け付けますので、具体的な金額をご提示ください。

●素人検品のため、商品の状態については写真等で判断をお願いいたします。また、中古品にご理解のある方のみ、ご検討をお願いいたします。

●プロフィールをご一読ください。

管理番号 M421142-75-150 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品 ポーター

タンカー

バックパック

黒 巾着リュック リュックサック A4