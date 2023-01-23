『Lois CRAYON ロイスクレヨン ジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 11時 04分に出品され04月13日 11時 04分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Lois CRAYONのダブルジャケットです。

2023年2月にロイスクレヨン店舗で購入しました。

春に着ようと購入しましたが、着る機会がないまま時が過ぎ、これから先も着ることはなさそうなので、気に入ってくださった方にお譲りしたいと思います。



Мサイズですが大きめで、ゆったりと着られるジャケットです。

裏地も素敵です。



外で一度も着用していないので状態は良いですが、中古品であることをご理解いただき、画像をよくご覧になってご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ロイスクレヨン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Lois

CRAYON ロイスクレヨン ジャケット