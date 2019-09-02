『707y ステートオブエスケープ 2way ショルダーバック プリクエル 白【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 20時 06分に出品され03月28日 20時 06分に終了予定です。即決価格は8,267円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#アイスクリームのバッグ小物一覧

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こちらは、ステートオブエスケープのプリクエルです。

一度購入していただいたのですが返品になってしまったため、再度出品させていただきます✨



■ブランド

STATE OF ESCAPE





■状態

7ー10枚目のように小傷、内側底、側面に薄汚れやスレはあるものの、ユーズドに慣れている方にはまだまだたくさん使用していただけるお品です✨





■カラー

ホワイト

白



■素材



■サイズ

縦 22

横 32

マチ 14

ハンドル上部から鞄までの長さ 33

ショルダー 64







大人かわいい人気アイテムですので、これから長く使っていただけると嬉しいです(^^)



#アイスクリームのファッションアイテム

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大手ブランドリユースショップ、ブランドオークションで購入した、鑑定済みの正規品です。





ゆうゆうメルカリ便と、らくらくメルカリ便をコメント無しで変更することがあります。

どちらも匿名配送です。

ご希望がある方は、購入前にご連絡いただければ変更しませんのでおっしゃってください。



■アイテム

無地 上品 上質 カジュアル

レディース メンズ ユニセックス

スモールバッグ

ミニボストンバッグ

2way

ハンドバッグ

ショルダーバッグ



9/2-y19



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ステイトオブエスケープ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 707y

ステートオブエスケープ

2way

ショルダーバック



プリクエル

白