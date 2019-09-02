『707y ステートオブエスケープ 2way ショルダーバック プリクエル 白【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 20時 06分に出品され03月28日 20時 06分に終了予定です。即決価格は8,267円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ステイトオブエスケープ
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落札価格8267円
454 入札履歴
終了
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