『Noble Audio FoKus Mystique (訳アリ)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 14時 57分に出品され03月03日 14時 57分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 (ノーブルオーディオ)Noble Audio FoKus Mystique



中古で購入して数ヶ月、現在は偶に聞く程ですので手放します。



内容物は写真に写っている物が全てになります。

・イヤホン本体

・充電ケース

・イヤピース(1ペア)

・ポーチ



こちら訳あり品になります、先ず充電ケースがFoKus Pro用ですが、充電、ケース開閉じの動作、リセットなど問題ありませんでした。次に左側のバッテリーが何らかの原因で自然放電します、一日で20-30%無くなります、ですがいったん満充電するどAAC接続で6時間ぐらい音楽を流して、両方20%残りと表示されます、ケースは2-3回は充電できると思います。



右側のイヤホンで一か所塗装抜けがあります(4枚目)。



以上の症状を了承の上ご購入お願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ノーブルオーディオ