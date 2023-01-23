『今季今期バビロン★デニムスリットスカート36【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 11時 03分に出品され04月04日 11時 03分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バビロンにて購入したばかりのお品物です。まだ店頭にあります。

前スリットなのに開きすぎずいい感じの綺麗なラインが気に入って購入したのですが、スニーカーにあわせたい私はどうしても丈が長く、、、

悩みながら迷いながら出品します。

サイズ36

公式ページより



深めの前スリットがポイントになったロング丈のデニムスカート。あえてスリットを深めに入れることで足さばきの良さがポイントに。腰回りがすっきり見えるパターンにこだわることで、足のラインがきれいに見える効果も期待できます。カジュアルながら女性らしく穿けるデニムスカートです。

税込19800円



スピックアンドスパン ミラオーウェン

ジャーナルスタンダード

ユナイテッドアローズ アパルトモン

ドゥーズィエムクラス アナザーエディション ユナイテッドアローズ

バンヤードストーム

フレームワーク アメリヴィンテージ

アダムエロペ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>スカート 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: バビロン

カテゴリ ファッション

レディース

スカート タグ 今季今期バビロン★デニムスリットスカート36