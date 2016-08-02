『デジタルカメラSONY NEX-5D 3.5-5.6/18-55,2.8/16【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 10分に出品され03月16日 00時 10分に終了予定です。即決価格は16,000円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ソニー
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落札価格16000円
541 入札履歴
終了
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