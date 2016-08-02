『デジタルカメラSONY NEX-5D 3.5-5.6/18-55,2.8/16【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 10分に出品され03月16日 00時 10分に終了予定です。即決価格は16,000円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONY レンズ交換式デジタルカメラ

NEX-5D ダブルレンズキット



①本体

1460万画素(総画素)/1420万画素(有効画素)

普通に使えます。

本体、レンズとも目立つ傷、擦れ等は

ありません。詳細は写真で確認してください。



②ズームレンズ

F3.5-5.618-55mm レンズキャップ



③単焦点レンズ

F2.8/16mm レンズキャップ

レンズフード



④フラッシュライト

ケース付き



⑤バッテリーチャージャー

BC-VW1



⑥バッテリー

NP-FW50 鮮度はあまりよくありません。



⑦USBケーブル



⑧ショルダーストラップ



⑨フィルター49㎜

・プロテクタフィルター 2枚

・PLフィルター1枚

⑩取説、CDRom（アプリケーションソフト）



付属品等画像のものがすべてです。

中古品をご理解の上、状態等写真でご確認の上ご検討願います。



梱包はリユース材を使用する場合があります。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ソニー